Нужно отсортировать 4000 фоток по группам (20-30)

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Нужно отсортировать 4000 фоток по группам (20-30)

3 года назад
maximdmi
Дмитрий 
42 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
58 отзывов
3 года назад

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