Требуется дизайнер для создания шапки YouTube канала. Необходим опыт в дизайне и наличие портфолио с работами. Заявки без портфолио не будут рассмотрены.
Рисование на чехлах
здравствуйте! я вам предлагаю сотрудничество на постоянной основе! вы рсиуете на чехлах и получаете зп за одну работу в размере 425р! весь материал,вся доставка и все рабочие затраты на мне) вам это интресно?
Заявки фрилансеров
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