Разработать шапку канала и аватарку профиля для магазина Limo shop. Аватарка должна быть выполнена в спокойных тонах, а шапка канала — ярче. Ожидаются предложения по иллюстрациям и дизайну.
Создать паттерн для новогоднего свитера
Рефер паттерна добавлен в материалах, также необходимо нарисовать на свитере рукописную надпись
Выбранный исполнитель
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