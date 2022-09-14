Создать паттерн для новогоднего свитера

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка552 просмотра

Рефер паттерна добавлен в материалах, также необходимо нарисовать на свитере рукописную надпись

3 года назад
dirkgntly
Хрипков 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

GABA_DZe_del
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$15
2 дня
Все отлично. Ответственный фрилансер, сделал все в срок. Рекомендую.
Четко поставлено тех. задание, доволен сотрудничеством, рекомендую !

Заявки фрилансеров

GABA_DZe_del
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад