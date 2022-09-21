Нарисовать 27 рисунков с набросков

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок204 просмотра

Нарисовать 27 рисунков с существующих набросков (есть задание и доп.материалы - при договоренности о сотрудничестве все скину). Рис. 1 - набросок, рис. 2 - то, как нужно сделать. Далее рисунки 3,4,5 - тоже примеры набросков.

3 года назад
guest_16616865317032
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$65
5 дней
Escrow
У меня было достаточно трудное и объемное задание - много иллюстраций, даже не с первого раза получилось найти исполнителя. Но Максим все сделал точно по ТЗ (так как я и представляла у себя в голове), что было очень приятно. Сроки также были соблюдены. Если будет такая необходимость - снова обращусь к этому автору!
Очень приятная коммуникация и подробное и четкое ТЗ со вспомогательными материалами. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
maxpritulchik
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
Дарья
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Рисование на чехлах

    Ищем фрилансеров для постоянного сотрудничества в рисовании на чехлах. Оплата 425 рублей за одну работу. Все материалы и доставка оплачены. Интересует постоянная работа с иллюстрациями и рисунками.

    Иллюстрации и Рисунки17 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать обложку альбома

    Требуется разработать обложку альбома, внеся правки в существующее фото. Необходимо разместить текст на ладошках человека с эффектом фломастера. Убедитесь в соответствии с техническим заданием.

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать иллюстрацию по фото

    Ищу иллюстратора для создания иллюстрации по предоставленному фото. Необходимо отрисовать в мультяшном стиле, при этом итоговое изображение должно быть немного дерзким. Примеры предыдущих работ прикладываю.

    Иллюстрации и Рисунки23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать обложку для трека

    $400

    Ищется иллюстратор для создания обложки трека '12 macallan', посвященного не взаимной любви. Предоставляется полная творческая свобода. Для выбора исполнителя требуется набросок обложки, что поможет принять решение о дальнейшем сотрудничестве.

    Иллюстрации и Рисунки50 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн принта для футболки

    Требуется разработать дизайн принта для футболки, используя фото девушки. Ожидается применение эффектов и надписей для создания современного и носибельного образа. Принт может быть размещен на груди или спине. Примеры и исходники будут предоставлены.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад