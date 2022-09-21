Нарисовать 27 рисунков с набросков

У меня было достаточно трудное и объемное задание - много иллюстраций, даже не с первого раза получилось найти исполнителя. Но Максим все сделал точно по ТЗ (так как я и представляла у себя в голове), что было очень приятно. Сроки также были соблюдены. Если будет такая необходимость - снова обращусь к этому автору!