Требуется разработка принтов для футболок в фотошопе по тематике дрейн, реп, чиф киф и стрит вир. Необходимы исходники в PSD формате. Примеры и детали предоставлю.
Оформить графику для небольшой игры
Необходимо нарисовать/оформить анимацию красиво к небольшой игре
Референс - https://www.youtube.com/watch?v=Oh5zf6WV92E
Заявки фрилансеров
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