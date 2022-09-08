Оформить графику для небольшой игры

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка634 просмотра

Необходимо нарисовать/оформить анимацию красиво к небольшой игре

Референс - https://www.youtube.com/watch?v=Oh5zf6WV92E

3 года назад
iMain
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Аргишти
 
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Был
год назад
3 года назад