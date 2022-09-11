Обложка для музыкального сингла

$30
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Закрыт51 заявка783 просмотра

Задача: нужно сделать обложку для музыкального сингла молодой поп-рок группы.

Четкого понимания что нужно, нет, поэтому с исполнителем будем обсуждать идеи. 

Обязательным критерием является креативность)) Бизнес-дизайнеры скорее всего не подойдут. Очень приветствуются работы подобного плана в портфолио. Это может быть графика, иллюстрация или идея для фотоконтента с постпродакшном. 

3 года назад
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