Обложка для музыкального сингла

Задача: нужно сделать обложку для музыкального сингла молодой поп-рок группы.

Четкого понимания что нужно, нет, поэтому с исполнителем будем обсуждать идеи.

Обязательным критерием является креативность)) Бизнес-дизайнеры скорее всего не подойдут. Очень приветствуются работы подобного плана в портфолио. Это может быть графика, иллюстрация или идея для фотоконтента с постпродакшном.