Отрисовать карту оранжереи

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки357 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно качественно отрисовать изображение карты оранжереи при любом увеличении. Карта будет использоваться в мобильном приложении, у исполнителя будет доступ к фигме. Исполнитель выбирается сегодня.

Пример в приложении

Figma
3 года назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

GABA_DZe_del
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$35
1 день
Павел исполнительный и ответственный. Отвечает на сообщения быстро, задает наводящие вопросы, всегда на связи, внимательно слушает фидбек. Рекомендую
Четкое ТЗ и оплата в сроки. Рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

Костянтин
 
43 года
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
6 отзывов(-1)
3 года назад
GABA_DZe_del
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад