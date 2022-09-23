Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно качественно отрисовать изображение карты оранжереи при любом увеличении. Карта будет использоваться в мобильном приложении, у исполнителя будет доступ к фигме. Исполнитель выбирается сегодня.

Пример в приложении