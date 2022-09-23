Необходимо отрисовать значок 'Новый спонсор' для юридического YouTube канала. Поддерживаемые форматы: GIF, PNG, JPG. Минимальный размер 32 x 32 пикселей, размер файла не более 1 МБ. Соотношение сторон должно быть 1:1. Важно отразить тематику канала в дизайне значка.
Отрисовать карту оранжереи
Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно качественно отрисовать изображение карты оранжереи при любом увеличении. Карта будет использоваться в мобильном приложении, у исполнителя будет доступ к фигме. Исполнитель выбирается сегодня.
Пример в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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