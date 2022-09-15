Требуется качественно отрисовать карту оранжереи, которая будет использоваться в мобильном приложении. Исполнитель должен обеспечить четкость изображения при любом увеличении. Доступ к фигме будет предоставлен. Выбор исполнителя планируется сегодня.
Логотип
Нужно из нескольких картинок сделать одну целостную, возможно придётся немножко подрисовать или видоизменить часть картинок понадобятся не все картинки, некоторые нужны для понимания конечного результата
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