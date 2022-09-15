Требуется оформить карту Юга Сахалина и Курильских островов для печати на формате А3, включая места для дайвинга с информацией о глубине и подводных обитателях. Картину необходимо сделать эстетичной для украшения интерьера. Все необходимые данные будут предоставлены отдельно. Срок выполнения - до 17.09.