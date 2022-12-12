Архитектор-Дизайнер

Добрый день ! Я архитектор Эмиль Малик с опытом в сфере более 6 ти лет. Создаю индивидуальные проекты для клиентов. Экономный,комфортный и современный. Предлагаю 3D визуализацию интерьера и экстерьера. Ландшафтный дизайн, видеографика моделей. Работаю логотипами и различными анимациями! Работаю в программах

SketchUP

REVIT

ArchiCad

Tekla

AutoCad

3DsMAX

Davinchi

Lumion

Enscape

Adobe Photoshop

Adobe After Effects

StudioOne

Illustrator