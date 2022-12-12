Архитектор-Дизайнер
Добрый день ! Я архитектор Эмиль Малик с опытом в сфере более 6 ти лет. Создаю индивидуальные проекты для клиентов. Экономный,комфортный и современный. Предлагаю 3D визуализацию интерьера и экстерьера. Ландшафтный дизайн, видеографика моделей. Работаю логотипами и различными анимациями! Работаю в программах
SketchUP
REVIT
ArchiCad
Tekla
AutoCad
3DsMAX
Davinchi
Lumion
Enscape
Adobe Photoshop
Adobe After Effects
StudioOne
Illustrator
Портфолио
- Создание логотипов17 просмотров
- Flat House 00218 просмотров
- Flat House by Emil Malik28 просмотров