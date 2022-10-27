Я графічний дизайнер, якого ви шукали!
Я графический дизайнер, которого вы искали!
✨Имею положительный опыт в области графического дизайна более 1 года.
✨Сертифицированный дизайнер (IT академия «Шаг»).
Постоянно совершенствуюсь и обучаюсь, чтобы стать лучшей в сфере дизайна.
Моя цель - помогать вам сделать ваш бренд современным и узнаваемым.
Ответственно и максимально внимательно отношусь к вашим пожеланиям, правкам и срокам.
Профессиональная разработка:
✨Логотипы, фирменный стиль
✨Креативы, банеры для сайтов
✨Аватары и актуальные для Инстаграмм
✨Полиграфия — визитки, флаеры, листовки, рекламные баннеры и ситилайты
✨Верстка многостраничных изданий
От вас – ответы на мой бриф, от меня – качество и скорость!
Мои работы вы можете увидеть в портфолио.
Портфолио
- Логотип для кофейни "Rock Kava"43 просмотра
- Логотип "Арсенал"11 просмотров
- Аватар и актуальные для магазина детской одежды14 просмотров
- Бирки для бренда детской одежды16 просмотров
- Storie для "mimi__look"15 просмотров
- Верстка журналу для курсового проекту11 просмотров
- Дизайн етикетки сока14 просмотров
- Обкладинка бренд буку9 просмотров
- Розробка фірмового стилю для фотографа15 просмотров