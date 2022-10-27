Я графічний дизайнер, якого ви шукали!

Я графический дизайнер, которого вы искали!

✨Имею положительный опыт в области графического дизайна более 1 года.

✨Сертифицированный дизайнер (IT академия «Шаг»).

Постоянно совершенствуюсь и обучаюсь, чтобы стать лучшей в сфере дизайна.

Моя цель - помогать вам сделать ваш бренд современным и узнаваемым.

Ответственно и максимально внимательно отношусь к вашим пожеланиям, правкам и срокам.

Профессиональная разработка:

✨Логотипы, фирменный стиль

✨Креативы, банеры для сайтов

✨Аватары и актуальные для Инстаграмм

✨Полиграфия — визитки, флаеры, листовки, рекламные баннеры и ситилайты

✨Верстка многостраничных изданий

От вас – ответы на мой бриф, от меня – качество и скорость!

Мои работы вы можете увидеть в портфолио.