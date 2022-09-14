Требуется качественно отрисовать карту оранжереи, которая будет использоваться в мобильном приложении. Исполнитель должен обеспечить четкость изображения при любом увеличении. Доступ к фигме будет предоставлен. Выбор исполнителя планируется сегодня.
Нарисовать графических рисунок
Нарисовать 5-6 графических рисунков для проекта реконструкции здания.
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