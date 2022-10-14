Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Бассейн плакат10 просмотров
- Архитектурная подача15 просмотров
- Логотип "Agni"15 просмотров
- Дизайн шоппера16 просмотров
- Логотип для приложения "New Spirit"4 просмотра
- Логотипы для глэмпинга21 просмотр
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
3 года назад
Анастасия большая молодец, несмотря на то, что отзывов мало - работает отлично, умеет креативить, знает инструменты. Как бы это удивительно не звучало (а это вообще нихрена не удивительно для фриланс бирж, где рейтинг и количество не всегда отвечает качеству), но те наброски, что она мне прислала по ТЗ были в миллионы раз более оригинальные и ближе к тз, чем у других исполнителей, с кем я связывался. Работу сделали на ура, несмотря на то, что я довольно сложный и прихотливый человек. Советую Насте больше ценить себя, набрать отзывов и ставить достойный ценник за свою работу. Заказчикам советую Настю, если нужно не со стоков картинку переделать и отдать непонятно за что деньги, а действительно сделать индивидуальное лого.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Вежлив в общении и ценит чужой труд. Рекомендую!
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