Логотип для бренда

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Завершен24 заявки470 просмотров

Добрый день, необходимо сделать каллиграфический векторный логотип для бренда одежды.

Бренд - AGNI, будет смешанная тематика востока и запада, поэтому я вижу логотип как смесь готического шрифта и восточного.

Прикрепляю к файлам пропись agni в готическом шрифте Mellizan, а также найденный на просторе интернета палийский алфавит в стилистике, которая мне понравилось. Нужно из этих двух рефренсов сделать одно единое лого надпись agni (строчными буквами).

Также сделать в векторе графический элемент, который также прикрепляю на фото ниже (символичное обозначение огня). Это лишь набросок идеи от руки, можно поиграть с толщиной линий, можно сделать все в одной - на ваше усмотрение.

3 года назад
Avatara_marmika
Олег 
27 лет
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2 года назад

Выбранный исполнитель

T_S
24 года
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Была
2 года назад
3 года назад
$20
4 дня
Escrow
Анастасия большая молодец, несмотря на то, что отзывов мало - работает отлично, умеет креативить, знает инструменты. Как бы это удивительно не звучало (а это вообще нихрена не удивительно для фриланс бирж, где рейтинг и количество не всегда отвечает качеству), но те наброски, что она мне прислала по ТЗ были в миллионы раз более оригинальные и ближе к тз, чем у других исполнителей, с кем я связывался. Работу сделали на ура, несмотря на то, что я довольно сложный и прихотливый человек. Советую Насте больше ценить себя, набрать отзывов и ставить достойный ценник за свою работу. Заказчикам советую Настю, если нужно не со стоков картинку переделать и отдать непонятно за что деньги, а действительно сделать индивидуальное лого.
Отличный заказчик! Вежлив в общении и ценит чужой труд. Рекомендую!

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