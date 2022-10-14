Добрый день, необходимо сделать каллиграфический векторный логотип для бренда одежды.

Бренд - AGNI, будет смешанная тематика востока и запада, поэтому я вижу логотип как смесь готического шрифта и восточного.

Прикрепляю к файлам пропись agni в готическом шрифте Mellizan, а также найденный на просторе интернета палийский алфавит в стилистике, которая мне понравилось. Нужно из этих двух рефренсов сделать одно единое лого надпись agni (строчными буквами).

Также сделать в векторе графический элемент, который также прикрепляю на фото ниже (символичное обозначение огня). Это лишь набросок идеи от руки, можно поиграть с толщиной линий, можно сделать все в одной - на ваше усмотрение.