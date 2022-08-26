Логотип для сайта

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Завершен12 заявок343 просмотра

необходим логотип  для сайта на главную страницу

Дизайн современный, чистый, минималистичный.

3 года назад
ftools
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Sofya_R
Софья 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Задание у меня было очень расплывчатое, но Софья справилась) Предложила несколько своих вариантов, сделала по итогу хороший вариант. Рекомендую
Сотрудничеством было плодотворным, коммуникацией довольна. Оплата без задержек. Спасибо за интересный заказ.

Заявки фрилансеров

Роман
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
13 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
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Логотипы и Знаки
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
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Сергей
 
22 года
3 года в сервисе
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Максим
 
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день назад
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Sofya_R
Софья 
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Владимир
 
42 года
3 года в сервисе
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Логотипы и Знаки
Татьяна
 
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месяц назад
36 отзывов
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Дмитрий
 
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Сергей
 
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4 месяца назад
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