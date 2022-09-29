Требуется помощь в исправлении косметических недочетов в верстке книги. Основные задачи: изменить оформление названий глав с использованием крупного шрифта и корректировка нижних колонтитулов. Работа выполнена с использованием metranpage, требуется лишь небольшая доработка дизайна.
Банер для магазина
Здравствуйте! Нужен баннер формата А5 для полиграфии.
Подробности в личных сообщениях.
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