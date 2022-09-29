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  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки574 просмотра

Здравствуйте! Нужен баннер формата А5 для полиграфии.

Подробности в личных сообщениях.

3 года назад
T_S
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia_manuck
Анастасия 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Отлично

Заявки фрилансеров

Роман
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
anastasia_manuck
Анастасия 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
12 дней назад
78 отзывов
3 года назад

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