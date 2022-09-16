Дизайн коммерческого предложения

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки355 просмотров

Здраствуйте!

Нужно простое КП по услуге размещения рекламы на видеоэкранах в бизнес-центре.

На 1 странице А4 формата, вертикальное расположение.

Во вложении старое КП.

Логотип, название и контакты - нужны новые!

На фото не должно быть логотипа ГМ-интернешнл... 

Наш лого - во вложении.

Контакты: 

  • +7 (499) 677-24-29
  • [email protected]
  • Москва, Ленинская Слобода 19, БЦ Омега Плаза.
3 года назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

avengegate
Станислав 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четко поставленные задачи, всегда на связи, своевременная оплата. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
avengegate
Станислав 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
день назад
158 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн PDF презентации

    $45

    Необходимо разработать современный и яркий дизайн PDF-презентации на 20 страниц для веб-студии, посвященной мобильным приложениям. Презентация должна включать 10 страниц с описанием команды и услуг, а также 10 страниц с кейсами из портфолио. Все материалы уже собраны, требуется оформление в виде запоминающегося буклета. Ожидается оплата около 2500 руб и срок выполнения 7 дней. Результат должен быть представлен в формате PDF и исходниках CANVA или FIGMA.

    Figma
    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Необходимо оформить ("задизайнить") презентацию

    Требуется оформить презентацию на 17 страниц по теме маркетингового исследования рынка в нише детского обучения. Необходимо проработать цвета, шрифты, иконки и расстановку блоков. Основные типы контента: текст, таблицы, диаграммы и скриншоты. Примеры работ и стоимость выполнения необходимо указать в заявке.

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка студенческого журнала в Indesign

    Требуется заверстать студенческий журнал в Indesign объемом около 40 страниц. Все текстовые и фото-материалы готовы, а план на каждую страницу уже расписан. Необходима качественная и профессиональная верстка с учетом всех деталей.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка комикса в Indesign

    Требуется сверстать комикс в формате А5 с использованием Indesign. Все необходимые материалы для работы предоставлены. Задача несложная, требуется расставить элементы в программе.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать визитку

    Требуется разработка макета визитки, который будет готов к печати в типографии. Необходимо создать яркий и креативный дизайн, соответствующий современным требованиям. Подробности будут обсуждены лично.

    Верстка полиграфии29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен каталог продукции для мебельной компании.

    Требуется разработать красивый и современный каталог для мебельной компании, специализирующейся на производстве диванов. Необходимо включить фотографии, характеристики и конкурентные преимущества. Предоставим всю необходимую информацию и фото. Ищем специалиста с опытом в дизайне каталогов, который поможет создать конверсионный продукт, способный привлечь клиентов.

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Файл для 3D печати

    Необходимо перевести имеющийся STL файл в формат STEP, подходящий для 3D печати. Также требуется изменить масштаб и, возможно, некоторые размеры модели. Обеспечить корректность геометрии для успешной печати.

    Верстка полиграфии3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать похожую работу

    Необходимо разработать верстку полиграфии, основываясь на предоставленном примере. Основная задача заключается в создании каталога зимней одежды. Важно учесть стиль и оформление, аналогичные образцу.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    3 года назад