Необходимо оформить презентацию: цвета, шрифты, , иконки, расстановка блоков и т.д. ﻿

Основные типы контента: текст, таблицы, немного диаграмм и скриншотов.

﻿Количество страниц: 17 страниц

Тема: маркетинговое исследование рынка.

Ниша: детское обучение

Материал самой презентации отправлю в личку. Пример схожей презентации в этой же тематике - тоже дам

Прошу вместе с заявкой показать пример работы с удачной или подходящей презентацией и примерную стоимость работ.

Спасибо