Требуется оставить положительный отзыв на Яндекс.Картах. Исполнитель должен иметь аккаунт старше 3 месяцев и написать уникальный отзыв, основываясь на личном опыте сотрудничества с компанией. Необходимо поставить оценку
Необходимо оформить ("задизайнить") презентацию
Необходимо оформить презентацию: цвета, шрифты, , иконки, расстановка блоков и т.д.
Основные типы контента: текст, таблицы, немного диаграмм и скриншотов.
Количество страниц: 17 страниц
Тема: маркетинговое исследование рынка.
Ниша: детское обучение
Материал самой презентации отправлю в личку. Пример схожей презентации в этой же тематике - тоже дам
Прошу вместе с заявкой показать пример работы с удачной или подходящей презентацией и примерную стоимость работ.
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется заверстать студенческий журнал в Indesign объемом около 40 страниц. Все текстовые и фото-материалы готовы, а план на каждую страницу уже расписан. Необходима качественная и профессиональная верстка с учетом всех деталей.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать комикс в формате А5 с использованием Indesign. Все необходимые материалы для работы предоставлены. Задача несложная, требуется расставить элементы в программе.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка макета визитки, который будет готов к печати в типографии. Необходимо создать яркий и креативный дизайн, соответствующий современным требованиям. Подробности будут обсуждены лично.Верстка полиграфии29 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать красивый и современный каталог для мебельной компании, специализирующейся на производстве диванов. Необходимо включить фотографии, характеристики и конкурентные преимущества. Предоставим всю необходимую информацию и фото. Ищем специалиста с опытом в дизайне каталогов, который поможет создать конверсионный продукт, способный привлечь клиентов.Верстка полиграфии11 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо перевести имеющийся STL файл в формат STEP, подходящий для 3D печати. Также требуется изменить масштаб и, возможно, некоторые размеры модели. Обеспечить корректность геометрии для успешной печати.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать верстку полиграфии, основываясь на предоставленном примере. Основная задача заключается в создании каталога зимней одежды. Важно учесть стиль и оформление, аналогичные образцу.Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется очистить отсканированное изображение инструкции, которое содержит текст на нескольких языках. Необходимо подготовить файл для качественной полиграфической печати, удалив лишние элементы и улучшив читаемость текста.Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт3 года назад