Верстка студенческого журнала в Indesign

Требуется разработать красивый и современный каталог для мебельной компании, специализирующейся на производстве диванов. Необходимо включить фотографии, характеристики и конкурентные преимущества. Предоставим всю необходимую информацию и фото. Ищем специалиста с опытом в дизайне каталогов, который поможет создать конверсионный продукт, способный привлечь клиентов.