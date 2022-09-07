Требуется оставить положительный отзыв на Яндекс.Картах. Исполнитель должен иметь аккаунт старше 3 месяцев и написать уникальный отзыв, основываясь на личном опыте сотрудничества с компанией. Необходимо поставить оценку
Верстка студенческого журнала в Indesign
Нужно заверстать студенческий журнал. Объём около 40 страниц. Текстовый и фото-контент уже есть. План на каждую страницу расписан
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