Верстка студенческого журнала в Indesign

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт7 заявок602 просмотра

Нужно заверстать студенческий журнал. Объём около 40 страниц. Текстовый и фото-контент уже есть. План на каждую страницу расписан

3 года назад
guest_1662566370054
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ivandetykov
Детюков 
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Верстка полиграфии
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ivandetykov
Детюков 
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