Файл для 3D печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт3 заявки473 просмотра

Есть stl файл. Перевести в формат годный для печати, а именно STEP, изменить масштаб, и возможно, некоторые размеры.

3 года назад
yaroslav56
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