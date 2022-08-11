Антистресс раскраска по мотивам мультсериала

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Закрыт5 заявок274 просмотра

Добрый день.

Есть желание выпустить альбом антистресс раскраски по мотивам мультсериала "Пчелография"

https://www.youtube.com/channel/UCuGAAcfEjXLE1b5ax9Ryyzg

Формат А4, 10-15 иллюстраций по сюжету мультсериала, черно-белых. Каждая с участием 1-3 героев. 

3 года назад
guest_16602163415531
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#1
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Верстка полиграфии

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