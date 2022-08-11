Требуется верстка книги в форматах EPUB и FB2 на основе предоставленного документа Word. Конвертация в браузере не подходит, необходимо проверить на устройствах PocketBook и Kindle. В процессе работы сначала будут предоставлены тестовые 3 страницы, после проверки согласуем цену и сроки, затем верстаем книгу по разделам.
Антистресс раскраска по мотивам мультсериала
Добрый день.
Есть желание выпустить альбом антистресс раскраски по мотивам мультсериала "Пчелография"
https://www.youtube.com/channel/UCuGAAcfEjXLE1b5ax9Ryyzg
Формат А4, 10-15 иллюстраций по сюжету мультсериала, черно-белых. Каждая с участием 1-3 героев.
Заявки фрилансеров
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