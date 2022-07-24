Стикерпак

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт12 заявок745 просмотров

Набор стикеров для девочек в возрасте от 5-12 лет. От 6 до 12 шт.  Сюжет,персонажи произвольные. Подготовить в файле pdf для печати.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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Верстка полиграфии
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