Необходимо создать дизайн и сверстать листовку формата А5 с рецептом. Работа включает оформление текста и использование предоставленных изображений. Обсуждение объема текста и референсов — обязательные этапы. Формат печати 4+4.
Создание брошюры информация о компании
Брошюра формат А5-А4
Стиль Хиквижн
Для конечного покупателя
Срочно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется изготовить презентацию в формате long read с использованием объемных элементов. Необходимо адаптировать ранее выполненную работу с новым текстом, который будет предоставлен исполнителю. Презентация должна быть визуально привлекательной и соответствовать заданному стилю.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка презентации для демонстрации продукции типографии, посвященной проекту 'топперы'. Презентация должна содержать 5-6 страниц с изображениями, описанием, артикулом, логотипом и ценами. Необходимы навыки в верстке и понимание принципов типографии. Формат - CDR или AI. Возможна предоплата.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Разработайте современную PDF-презентацию на английском и украинском языках объемом 10-15 страниц. Информацию необходимо брать с указанного сайта, при этом презентация должна иметь возможность редактирования.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать брошюру формата 200х290 мм на 64 страницы. Включает однотипные изображения и 15-20 растровых изображений. Пример страницы и дополнительные материалы во вложении.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать несколько вариантов дизайна анонсирующей картинки на основе предоставленного PSD. Необходимо изменить гармоничное оформление, увеличивая или уменьшая элементы, без их замены. Ожидаются оригинальные и стильные идеи по верстке полиграфии.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется выполнить верстку файла в формате A6, что подразумевает размещение 4 страниц на одном листе. Необходима точность в размерах и соблюдение всех требований для полиграфии.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать макет печатного каталога товаров автотематики на формате A4. Включить до 8 товаров в группе, каждый с 2 фото (упаковка и сам товар), названием и характеристиками, без цен. Предоставлены фотографии и описания для верстки.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад