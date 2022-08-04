Верстка брошюры 64 страницы

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен18 заявок659 просмотров

Нужно сверстать брошюру (формат 200х290 мм , 64 страницы)

Задачник по шахматам: однотипные изображения, пример во вложении. (плюс несколько растровых изображений на нескольких страницах, 15-20 штук на всю брошюру )

Пример страницы во вложении

3 года назад
yanmel
Яна 
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2 года назад

Выбранный исполнитель

ilonka_z
Илона 
45 лет
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2 месяца назад
3 года назад
$35
3 дня
Escrow
Очень хороший верстальщик Все выполнено отлично и быстро, все необходимые доработки и правки делались очень быстро и качественно. Рекомендую
Спасибо, было приятно работать! Рекомендую к сотрудничеству.

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Ольга
 
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#1
Верстка полиграфии
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Верстка полиграфии
ilonka_z
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