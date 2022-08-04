Требуется изготовить презентацию в формате long read с использованием объемных элементов. Необходимо адаптировать ранее выполненную работу с новым текстом, который будет предоставлен исполнителю. Презентация должна быть визуально привлекательной и соответствовать заданному стилю.
Сверстать листовку А5 с рецептом
Нужно придумать внешний вид и сверстать для печати листовку А5 4+4 с рецептом (один на листовке).
референсы предоставим. обсудим объём текста и изображения (наши, не клипарт)
Выбранный исполнитель
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