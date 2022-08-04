Сверстать листовку А5 с рецептом

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен14 заявок563 просмотра

Нужно придумать внешний вид и сверстать для печати листовку А5 4+4 с рецептом (один на листовке).

референсы предоставим. обсудим объём текста и изображения (наши, не клипарт)

3 года назад
CTALKEP
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2 месяца назад

Выбранный исполнитель

evgendeshkevich
Евгений 
30 лет
3 года в сервисе
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9 месяцев назад
3 года назад
$15
7 дней
Всё просто замечательно: Евгений с первой попытки попал в то, что нам сразу понравилось. Пара несущественных правок и продукт готов! Творчески подошёл к задаче и по ходу подсказал ещё несколько моментов с сайтом. Будем обращаться снова сами и рекомендуем для работы остальным
Рекомендую заказчика. Четкое видение того, чего хотят. Отличный вкус. Отсутствует опция: "сделайте, чтобы было красиво" Приятно работать!

Заявки фрилансеров

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Верстка полиграфии
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evgendeshkevich
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