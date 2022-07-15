Требуется разработка презентации для демонстрации продукции типографии, посвященной проекту 'топперы'. Презентация должна содержать 5-6 страниц с изображениями, описанием, артикулом, логотипом и ценами. Необходимы навыки в верстке и понимание принципов типографии. Формат - CDR или AI. Возможна предоплата.
Изготовление презентации long read
Необходимо изготовить презентацию в формате long read с прорисовкой объемных элементов либо использованием уже готовых объемных фигур (элементов). Ранее изготовленную презентацию прикреплю в задании, необходимо сделать в подобном формате с иным текстом (файл с текстом отправлю непосредственно исполнителю).
Заявки фрилансеров
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