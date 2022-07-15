Изготовление презентации long read

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок423 просмотра

Необходимо изготовить презентацию в формате long read с прорисовкой объемных элементов либо использованием уже готовых объемных фигур (элементов). Ранее изготовленную презентацию прикреплю в задании, необходимо сделать в подобном формате с иным текстом (файл с текстом отправлю непосредственно исполнителю).

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