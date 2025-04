Макет наклейки в корал

Текст: на наклейке должен быть следующий, пример размещения в файле во вложении

MAGNAFLUX

MAGNAGLO® MG/MX

Carrier II Oil

OLD-BASED CARRIER

Batch No.: Part No.: Contents: Best Before:

1903209 058C024 5L Mar 2024

Meets applicable requirements for:

A-A-59230, AMS2641, ASME B & PV Code – Sec V, ASTM D93, ASTM E1444/E1444M,

ASTM E709, MIL-STD-2132D, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271, Pratt & Whitney PMC

1887-1

MAGNAFLUX (A Division of ITW Ltd) www.magnaflux.eu

Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate, Swindon, SN3 5HE, UK

T +44 (0)1793 524566 – E [email protected]

Bahnhofstraße 94-98, Essingen, Deutschland – T +49 (0)7365 81-0 E [email protected]