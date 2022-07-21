Требуется разработка брошюры информации о компании в формате А5-А4. Верстка должна быть выполнена в стиле Хиквижн для конечного покупателя. Проект срочный.
Макет наклейки в корал
Текст: на наклейке должен быть следующий, пример размещения в файле во вложении
MAGNAFLUX
MAGNAGLO® MG/MX
Carrier II Oil
OLD-BASED CARRIER
Batch No.: Part No.: Contents: Best Before:
1903209 058C024 5L Mar 2024
Meets applicable requirements for:
A-A-59230, AMS2641, ASME B & PV Code – Sec V, ASTM D93, ASTM E1444/E1444M,
ASTM E709, MIL-STD-2132D, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271, Pratt & Whitney PMC
1887-1
MAGNAFLUX (A Division of ITW Ltd) www.magnaflux.eu
Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate, Swindon, SN3 5HE, UK
T +44 (0)1793 524566 – E [email protected]
Bahnhofstraße 94-98, Essingen, Deutschland – T +49 (0)7365 81-0 E [email protected]
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