Макет наклейки в корал

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт15 заявок349 просмотров

Текст: на наклейке должен быть следующий, пример размещения в файле во вложении

MAGNAFLUX

MAGNAGLO® MG/MX

Carrier II Oil

OLD-BASED CARRIER

Batch No.: Part No.: Contents: Best Before:

1903209 058C024 5L Mar 2024

Meets applicable requirements for:

A-A-59230, AMS2641, ASME B & PV Code – Sec V, ASTM D93, ASTM E1444/E1444M,

ASTM E709, MIL-STD-2132D, NAVSEA T9074-AS-GIB-010/271, Pratt & Whitney PMC

1887-1

MAGNAFLUX (A Division of ITW Ltd) www.magnaflux.eu

Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate, Swindon, SN3 5HE, UK

T +44 (0)1793 524566 – E [email protected]

Bahnhofstraße 94-98, Essingen, Deutschland – T +49 (0)7365 81-0 E [email protected]

3 года назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Анна
 
33 года
13 лет в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Татьяна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лиза
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
час назад
116 отзывов
3 года назад
#1
Верстка полиграфии
Ольга
 
51 год
11 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
83 отзыва
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
200 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Олександр
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Верстка полиграфии
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Анатолий
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать листовку А5 с рецептом

    Необходимо создать дизайн и сверстать листовку формата А5 с рецептом. Работа включает оформление текста и использование предоставленных изображений. Обсуждение объема текста и референсов — обязательные этапы. Формат печати 4+4.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Изготовление презентации long read

    Требуется изготовить презентацию в формате long read с использованием объемных элементов. Необходимо адаптировать ранее выполненную работу с новым текстом, который будет предоставлен исполнителю. Презентация должна быть визуально привлекательной и соответствовать заданному стилю.

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка презентации для клиента

    Требуется разработка презентации для демонстрации продукции типографии, посвященной проекту 'топперы'. Презентация должна содержать 5-6 страниц с изображениями, описанием, артикулом, логотипом и ценами. Необходимы навыки в верстке и понимание принципов типографии. Формат - CDR или AI. Возможна предоплата.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Зробити PDF презентацію на анг та укр мові

    Разработайте современную PDF-презентацию на английском и украинском языках объемом 10-15 страниц. Информацию необходимо брать с указанного сайта, при этом презентация должна иметь возможность редактирования.

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка брошюры 64 страницы

    Требуется сверстать брошюру формата 200х290 мм на 64 страницы. Включает однотипные изображения и 15-20 растровых изображений. Пример страницы и дополнительные материалы во вложении.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Дизайн анонсирующей картинки

    Требуется разработать несколько вариантов дизайна анонсирующей картинки на основе предоставленного PSD. Необходимо изменить гармоничное оформление, увеличивая или уменьшая элементы, без их замены. Ожидаются оригинальные и стильные идеи по верстке полиграфии.

    Верстка полиграфии13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка файла в формат а6

    $1

    Требуется выполнить верстку файла в формате A6, что подразумевает размещение 4 страниц на одном листе. Необходима точность в размерах и соблюдение всех требований для полиграфии.

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    3 года назад