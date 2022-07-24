Необходимо разработать макет наклейки для полиграфии с определенным текстом и размещением. Текст включает информацию о MAGNAFLUX, характеристиках продукта и требованиях. Важно учесть четкость и читаемость информации на наклейке.
Сдвинуть текст на макете в AI
На готовом макете в формате AI нужно сдвинуть текст (по тому как макет выглядит на фото, сопоставить пару строчек) и сохранить в нескольких разрешениях (2-3шт) в jpg.
Задача легкая и быстрая, нужно оперативно сделать.
Кто готов - пишите стоимость и насколько оперативно готовы сделать.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка брошюры информации о компании в формате А5-А4. Верстка должна быть выполнена в стиле Хиквижн для конечного покупателя. Проект срочный.Верстка полиграфии16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать дизайн и сверстать листовку формата А5 с рецептом. Работа включает оформление текста и использование предоставленных изображений. Обсуждение объема текста и референсов — обязательные этапы. Формат печати 4+4.Завершен3 года назад
Требуется изготовить презентацию в формате long read с использованием объемных элементов. Необходимо адаптировать ранее выполненную работу с новым текстом, который будет предоставлен исполнителю. Презентация должна быть визуально привлекательной и соответствовать заданному стилю.Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка презентации для демонстрации продукции типографии, посвященной проекту 'топперы'. Презентация должна содержать 5-6 страниц с изображениями, описанием, артикулом, логотипом и ценами. Необходимы навыки в верстке и понимание принципов типографии. Формат - CDR или AI. Возможна предоплата.Завершен3 года назад
Разработайте современную PDF-презентацию на английском и украинском языках объемом 10-15 страниц. Информацию необходимо брать с указанного сайта, при этом презентация должна иметь возможность редактирования.Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется сверстать брошюру формата 200х290 мм на 64 страницы. Включает однотипные изображения и 15-20 растровых изображений. Пример страницы и дополнительные материалы во вложении.Завершен3 года назад
Требуется разработать несколько вариантов дизайна анонсирующей картинки на основе предоставленного PSD. Необходимо изменить гармоничное оформление, увеличивая или уменьшая элементы, без их замены. Ожидаются оригинальные и стильные идеи по верстке полиграфии.Верстка полиграфии13 заявокЗакрыт3 года назад
- $1
Требуется выполнить верстку файла в формате A6, что подразумевает размещение 4 страниц на одном листе. Необходима точность в размерах и соблюдение всех требований для полиграфии.Верстка полиграфии5 заявокЗакрыт3 года назад