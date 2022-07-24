Сдвинуть текст на макете в AI

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки191 просмотр

На готовом макете в формате AI нужно сдвинуть текст (по тому как макет выглядит на фото, сопоставить пару строчек) и сохранить в нескольких разрешениях (2-3шт) в jpg.

Задача легкая и быстрая, нужно оперативно сделать.

Кто готов - пишите стоимость и насколько оперативно готовы сделать.

3 года назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$4
1 день
Escrow
все очень оперативно и на высоте, рекомендую!
Всё просто и понятно. Общительный и приятный человек Рекомендую)

Заявки фрилансеров

Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад
60 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Валентин
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
5 отзывов
3 года назад
vladislavles9999
Владислав 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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