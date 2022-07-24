На готовом макете в формате AI нужно сдвинуть текст (по тому как макет выглядит на фото, сопоставить пару строчек) и сохранить в нескольких разрешениях (2-3шт) в jpg.

Задача легкая и быстрая, нужно оперативно сделать.

Кто готов - пишите стоимость и насколько оперативно готовы сделать.