Требуется изменить дизайн старого буклета, сохранив всю информацию. Файл предоставляется в формате CorelDRAW. Окончательный эскиз должен быть также в формате CDR. Ожидается креативный подход к редизайну.
Доработать дизайн
На основе имеющегося макета, необходимо сделать три дополнительные страницы “Условия сотрудничества”, “О компании”, “Где купить”. Есть готовый текст, надо только красиво оформить. Текст отправлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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