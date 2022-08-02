Доработать дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка190 просмотров

 На основе имеющегося макета, необходимо сделать три дополнительные страницы “Условия сотрудничества”, “О компании”, “Где купить”. Есть готовый текст, надо только красиво оформить. Текст отправлю исполнителю.

3 года назад
guest_16590123828398
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Arymashevsky
28 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$19
1 день
Escrow
Все отлично!
Отличный заказчик, задания понятные и быстрая оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Arymashevsky
28 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад

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