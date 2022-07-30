Буклет

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт9 заявок655 просмотров

нужно изменить дизайн старого буклета! файл прикреплю в CorelDRAW, информация с буклета вся остается, меняем только дизайн! Окончательный эскиз скинуть также в формате cdr

CorelDRAW
3 года назад
aleksandra1993
Александра 
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