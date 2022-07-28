Разработайте набор стикеров для девочек в возрасте 5-12 лет, состоящий из 6-12 шт. Сюжеты и персонажи произвольные. Подготовьте файлы в формате PDF для печати.
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