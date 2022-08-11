Верстка книги в EPUB та FB2

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт6 заявок299 просмотров

Треба зверстати книжку в EPUB та FB2. Даємо Ворд.

Конвертація в браузері не підходить, будемо перевіряти Покет буком та Кіндлом.

План робіт:

- даємо тестові 3 сторінки,

- перевіряємо,

- узгоджуємо з автором ціну та сроки всієї книги

- далі по роздільно верстаємо та погоджуємо

Ми видавництво Кавун в місті Дніпро.

3 года назад
KavunArbuzPrint
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#1
Верстка полиграфии
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