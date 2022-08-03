Требуется доработать дизайн полиграфии на основе существующего макета. Необходимо создать три страницы: 'Условия сотрудничества', 'О компании' и 'Где купить'. Предоставлен готовый текст для оформления. Ожидается качественная верстка с учетом стилистики макета.