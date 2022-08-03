Требуется доработать дизайн полиграфии на основе существующего макета. Необходимо создать три страницы: 'Условия сотрудничества', 'О компании' и 'Где купить'. Предоставлен готовый текст для оформления. Ожидается качественная верстка с учетом стилистики макета.
Сделать дизайн для круглой печати
Нужно сделать дизайн синей круглой стандартной печати. Разместить логотип, название и прописать ИНН. Сделать нужно быстро, сегодня.
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