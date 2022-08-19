Здравствуйте!

Во вложении файл исходник в слоях и фото для наглядности. Нужно открыть в Фотоопе иллли Корел Дро, доработать, сделать 2 трафарета, что бы в qr-коде не было перемычек.

На тексте будут перемычки.

В результате нужно 2 трафарета, что бы изображение qr-кода не содержало перемычек.

Кладём первый трафарет, наносим одну часть изображения, потом второй трафарет и дорисовываем через него.