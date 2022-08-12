Меню для фаст фуда

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нужно создать макет меню для фаст фуда с картинками.

1й вариант - двух сторонее меню на формате А3

2й вариант формат А4  на пружине

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