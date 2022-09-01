С Александром у нас была плодотворная работа по созданию дизайна спортивного дневника для команды пловцов спортивной школы. Он внимательно подошёл к процессу, все наши пожелания быстро уловил и учёл в самом проекте. Понравилось, что Александр действительно исходил только из наших потребностей, оперативно отвечал на сообщения, предлагал интересные решения, оперативно исправлял замечания. Так держать!