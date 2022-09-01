Дневник пловца

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен6 заявок405 просмотров

Дизайн и вёрстка дневника пловца для детского плавательного клуба "Нерпа". 48стр. Оформление обложки, несколько страниц текст, таблица рекордов, разрядов, анкетные данные и т.п. Остальные страницы одинаковые таблицы.

3 года назад
guest_16607252015169
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_algasov
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$15
6 дней
Escrow
С Александром у нас была плодотворная работа по созданию дизайна спортивного дневника для команды пловцов спортивной школы. Он внимательно подошёл к процессу, все наши пожелания быстро уловил и учёл в самом проекте. Понравилось, что Александр действительно исходил только из наших потребностей, оперативно отвечал на сообщения, предлагал интересные решения, оперативно исправлял замечания. Так держать!
Очень вежливый и пунктуальный заказчик, составил крайне детальное ТЗ, проблем никаких не возникло, рекомендую к сотрудничеству !

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sasha_algasov
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Ольга
 
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#1
Верстка полиграфии
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Верстка полиграфии

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