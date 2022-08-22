Требуется верстка книги в форматах EPUB и FB2 на основе предоставленного документа Word. Конвертация в браузере не подходит, необходимо проверить на устройствах PocketBook и Kindle. В процессе работы сначала будут предоставлены тестовые 3 страницы, после проверки согласуем цену и сроки, затем верстаем книгу по разделам.