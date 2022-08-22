Требуется доработка дизайна макета для резки трафарета с qr-кодом. Необходимо создать два трафарета, чтобы изображение qr-кода не содержало перемычек. В работе нужно использовать исходный файл в слоях и фотографии для наглядности. Открытие файла в Фотоопе или Корел Дро.
Сделать редактируемую вёрстку документа ворд с фотографии
Сделать редактируемую вёрстку документа ворд с фотографии(1 страница с таблицей)
Заявки фрилансеров
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