Задача

Важно!

Неопубликованные отзывы или видимые только их автору - не оплачиваются.

Требования к исполнителю:

Аккаунт в Яндексе не должен быть свежезарегистрированным, возраст аккаунта - минимум 3 месяца! Приветствуется, если вы раньше уже успешно размещали отзывы на Яндекс.Картах. Знаток города от уровня 3 и выше

Порядок работы:

1. В новой вкладке браузера перейти на сайт Яндекс.Карт (yandex.ru/maps/) и найти профиль компании по названию из описания от автора.

2. В найденном профиле компании поставить оценку "пять звезд" и напечатать (не скопировать откуда-то) уникальный положительный отзыв о сотрудничестве с компанией - можно рассказать о конкретной проблеме, которую вам помогли решить, о том, как именно сотрудники компании вам помогли (подобрать товар, приобрести его, получить услугу и т. д.). В отзыве должно быть как можно больше конкретики.

Также можно прикрепить к работе скриншот оставленного отзыва.