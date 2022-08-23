Написать Оставить положительный отзыв на Яндекс.Картах

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт16 заявок660 просмотров

Задача 

Важно! 

Неопубликованные отзывы или видимые только их автору - не оплачиваются. 

Требования к исполнителю: 

Аккаунт в Яндексе не должен быть свежезарегистрированным, возраст аккаунта - минимум 3 месяца! Приветствуется, если вы раньше уже успешно размещали отзывы на Яндекс.Картах. Знаток города от уровня 3 и выше 

Порядок работы: 

1. В новой вкладке браузера перейти на сайт Яндекс.Карт (yandex.ru/maps/) и найти профиль компании по названию из описания от автора. 

2. В найденном профиле компании поставить оценку "пять звезд" и напечатать (не скопировать откуда-то) уникальный положительный отзыв о сотрудничестве с компанией - можно рассказать о конкретной проблеме, которую вам помогли решить, о том, как именно сотрудники компании вам помогли (подобрать товар, приобрести его, получить услугу и т. д.). В отзыве должно быть как можно больше конкретики. 

Также можно прикрепить к работе скриншот оставленного отзыва.

3 года назад
lulboy
25 лет
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2 года назад

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