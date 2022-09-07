Верстка комикса в Indesign

Требуется доработка дизайна макета для резки трафарета с qr-кодом. Необходимо создать два трафарета, чтобы изображение qr-кода не содержало перемычек. В работе нужно использовать исходный файл в слоях и фотографии для наглядности. Открытие файла в Фотоопе или Корел Дро.