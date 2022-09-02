Нужен каталог для мебельной компании (производство диванов), каталог будет распечатан в бумажном виде.

Для этого уместно будет проанализировать каталоги конкурентов, чтобы понять сильные стороны и сделать не так же, а лучше :)

Каталог, который захочется взять в руки, почитать, посмотреть и соответственно купить нашу мебель.

Задача: Сделать максимально красивый, стильный и современный каталог мебели.

С нашими моделями диванов, с фото, с характеристиками, с конкурентными преимуществами и тд.

Всю необходимую информацию и фото мы предоставим.

Создадим с вами чат и предоставим необходимую информацию и наше видение.

От вас опыт, насмотренность и понимание как сделать яркий, конверсионный каталог который будет продавать наши диваны!

Желателен опыт в сфере мягкой мебели.

Укажите пожалуйста адекватную цену на свои услуги.

И поделитесь примерами работ.

Сделайте пожалуйста не просто отписку к этой задаче, а нормальный и даже качественный ответ.

Благодарю за понимание и ваше внимание