Требуется оставить положительный отзыв на Яндекс.Картах. Исполнитель должен иметь аккаунт старше 3 месяцев и написать уникальный отзыв, основываясь на личном опыте сотрудничества с компанией. Необходимо поставить оценку
Нужен каталог продукции для мебельной компании.
Нужен каталог для мебельной компании (производство диванов), каталог будет распечатан в бумажном виде.
Для этого уместно будет проанализировать каталоги конкурентов, чтобы понять сильные стороны и сделать не так же, а лучше :)
Каталог, который захочется взять в руки, почитать, посмотреть и соответственно купить нашу мебель.
Задача: Сделать максимально красивый, стильный и современный каталог мебели.
С нашими моделями диванов, с фото, с характеристиками, с конкурентными преимуществами и тд.
Всю необходимую информацию и фото мы предоставим.
Создадим с вами чат и предоставим необходимую информацию и наше видение.
От вас опыт, насмотренность и понимание как сделать яркий, конверсионный каталог который будет продавать наши диваны!
Желателен опыт в сфере мягкой мебели.
Укажите пожалуйста адекватную цену на свои услуги.
И поделитесь примерами работ.
Сделайте пожалуйста не просто отписку к этой задаче, а нормальный и даже качественный ответ.
Благодарю за понимание и ваше внимание
Заявки фрилансеров
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