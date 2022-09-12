Требуется сделать красивый яркий современный дизайн презентации услуги разработка мобильных приложений для веб студии. 20 страниц: 10 страниц описание команды и услуги и 10 страниц кейсы из портфолио. Всю информацию собрали (тексты и иллюстрации) - надо сделать только оформление в виде запоминающегося pdf буклета. Готовы обсуждать проект более детально и предоставить исходные тексты и иллюстрации. Оплата напрямую иполнителю. Стоимость - ориентируемся на 2500 руб, срок - ориентируемся на 7 дней. Результат в формате PDF и исходники в виде CANVA или FIGMA.