Дизайн PDF презентации

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок462 просмотра

Требуется сделать красивый яркий современный дизайн презентации услуги разработка мобильных приложений для веб студии. 20 страниц: 10 страниц описание команды и услуги и 10 страниц кейсы из портфолио. Всю информацию собрали (тексты и иллюстрации) - надо сделать только оформление в виде запоминающегося pdf буклета. Готовы обсуждать проект более детально и предоставить исходные тексты и иллюстрации. Оплата напрямую иполнителю. Стоимость - ориентируемся на 2500 руб, срок - ориентируемся на 7 дней. Результат в формате PDF и исходники в виде CANVA или FIGMA.

Figma
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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