alekseev_a

Дизайнер/Тестувальник
Я за зрозумілий та сучасний дизайн. Маю вищу освіту в IT-сфері + закінчила курси тестування і програмування
-Розробка всіх видів поліграфії: каталоги, буклети, тейблтенти, комерційні пропозиції, етикетки, листівки, буклети, флаєри, листівки, візитки
— Розробка макетів для широкоформатного друку: банери, бігборди, вивіски.
— Розробка банерів, аватарів та обкладинок для всіх платформ Google, Facebook, Instagram
— Оформлення Youtube-каналу: обкладинка, аватар, обкладинки для відео
— Створення інфографік, презентацій
— Логотипи, брендинг
— Ретуш фото
— Дизайн упаковки для всіх видів продукції