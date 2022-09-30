alekseev_a

Дизайнер/Тестувальник

Я за зрозумілий та сучасний дизайн. Маю вищу освіту в IT-сфері + закінчила курси тестування і програмування

-Розробка всіх видів поліграфії: каталоги, буклети, тейблтенти, комерційні пропозиції, етикетки, листівки, буклети, флаєри, листівки, візитки

— Розробка макетів для широкоформатного друку: банери, бігборди, вивіски.

— Розробка банерів, аватарів та обкладинок для всіх платформ Google, Facebook, Instagram

— Оформлення Youtube-каналу: обкладинка, аватар, обкладинки для відео

— Створення інфографік, презентацій

— Логотипи, брендинг

— Ретуш фото

— Дизайн упаковки для всіх видів продукції