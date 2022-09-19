Графический дизайн Занимаюсь графическим дизайном больше 6 лет. Оформляю социальные сети, разрабатываю логотипы, полиграфию, баннерную продукцию. Ответственно отношусь к задачам, соблюдаю сроки, учитываю пожелания клиентов. Буду рада сотрудничеству!

Я против войны в Украине !