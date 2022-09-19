Графический дизайн
Занимаюсь графическим дизайном больше 6 лет. Оформляю социальные сети, разрабатываю логотипы, полиграфию, баннерную продукцию. Ответственно отношусь к задачам, соблюдаю сроки, учитываю пожелания клиентов. Буду рада сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Меню суши Bonito2 просмотра
- Наружная реклама Smart World4 просмотра
- Презентация Smart World2 просмотра
- Презентация для компании Smart Worldнет просмотров
- Ролл-ап для IT-компании Neo Stack1 просмотр
- Логотип для бренда нижнего белья lili.t1 просмотр