vychuzhanina_ana

Анастасия vychuzhanina_ana

 
30 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайн

Занимаюсь графическим дизайном больше 6 лет. Оформляю социальные сети, разрабатываю логотипы, полиграфию, баннерную продукцию. Ответственно отношусь к задачам, соблюдаю сроки, учитываю пожелания клиентов. Буду рада сотрудничеству!