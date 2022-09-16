Привет! Меня зовут Станислав, мне 29 лет и я графический дизайнер. Наружная реклама, WEB-пространство, печатная полиграфия, ведение социальных сетей

Воплощу ваши идеи в жизнь и сделаю ваш продукт еще более привлекательным.