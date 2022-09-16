avengegate

Станислав avengegate

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Привет! Меня зовут Станислав, мне 29 лет и я графический дизайнер. Наружная реклама, WEB-пространство, печатная полиграфия, ведение социальных сетей

Воплощу ваши идеи в жизнь и сделаю ваш продукт еще более привлекательным.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
3 года назад
Дизайн коммерческого предложения
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!