Привет! Меня зовут Станислав, мне 29 лет и я графический дизайнер. Наружная реклама, WEB-пространство, печатная полиграфия, ведение социальных сетей
Воплощу ваши идеи в жизнь и сделаю ваш продукт еще более привлекательным.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
- Мой рисунок. "Universe".10 просмотров
- Баннер конкурса ВК для салона связи "Smart Shop".14 просмотров
- Баннер 1 100 мм х 1 900 мм.18 просмотров
- Баннер 1 700 мм х 2 500 мм.22 просмотра
- Визитка для тур. агентства "Розовый слон".16 просмотров
- Визитка для салона связи "Смартфон.ру".11 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!