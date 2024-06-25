Здравствуйте, нужно сделать 2х сторонний дизайн открытки 11 х 6 дюйма, в бело-синих тонах. Логотип и информация будет предоставлена, пример размера и подобной открытки прикреплен. Оплата через PayPal, CashApp, PaySend или Venmo, но пишите тоже чем вам удобнее.

Пожалуйста указывайте цену и сроки. Спасибо.