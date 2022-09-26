Рекламный буклет формата А5

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен16 заявок307 просмотров

Необходимо создать цветной рекламный буклет - формата А5.

3 года назад
Dmitry-D
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$30
4 дня
Escrow
Отлично исполнена работа. Не первый раз работаю с Петром и каждый раз получаю быструю и качественную работу. Рекомендую Петра, как профессионала, который не просо исполняет поставленную перед ним задачу, но и вносит свои предложения, которые делают работу лучше.
Работаю с Дмитрием уже не первый раз, и не первый год. Мне нравится сотрудничество с ним - потому что он всегда подсылает исполнителю максимум нужной информации для плодотворного выполнения задачи. Общение приятное, оплата без задержек и минимум исправлений. Рекомендую!

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