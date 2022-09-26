Работаю с Дмитрием уже не первый раз, и не первый год. Мне нравится сотрудничество с ним - потому что он всегда подсылает исполнителю максимум нужной информации для плодотворного выполнения задачи. Общение приятное, оплата без задержек и минимум исправлений. Рекомендую!