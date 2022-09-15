Требуется разработать простое коммерческое предложение по услуге размещения рекламы на видеоэкранах в бизнес-центре. Формат - одна страница А4 в вертикальном расположении. Необходимо использовать новый логотип и контакты. Важно, чтобы на фото не было логотипа ГМ-интернешнл. Логотип предоставлен во вложении.
Пивной меню борд
Здраствуйте!
нужно разработать меню которое будет показываться на телевизоре размером 41
пример как это должно выглядеть прикреплю файле остальное после как свяжемся
Заявки фрилансеров
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