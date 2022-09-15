Необходимо разработать современный и яркий дизайн PDF-презентации на 20 страниц для веб-студии, посвященной мобильным приложениям. Презентация должна включать 10 страниц с описанием команды и услуг, а также 10 страниц с кейсами из портфолио. Все материалы уже собраны, требуется оформление в виде запоминающегося буклета. Ожидается оплата около 2500 руб и срок выполнения 7 дней. Результат должен быть представлен в формате PDF и исходниках CANVA или FIGMA.