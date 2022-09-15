Пивной меню борд

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Закрыт15 заявок286 просмотров

Здраствуйте!

нужно разработать меню которое будет показываться на телевизоре размером 41

пример как это должно выглядеть прикреплю файле остальное после как свяжемся

3 года назад
Zhanbolat1994
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