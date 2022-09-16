Хотелось бы обратиться за помощью к дизайнеру, так как есть, так скажем, косметические недочеты в моем рабочем пдф-файле. Основной упор связан с оформлением книги. Первое что хотелось бы сделать - это сделать названия глав каким-нибудь крупным шрифтом, и, возможно поменять цвет чтобы выделялось лучше и второе - отредактировать нижние колонтитулы.

Вообще, в целом, я использовала metranpage чтобы её сделать, результат хороший, надо просто немного приукрасить без фанатизма с моей стороны. Всё остальное готова обсудить.