Необходимо отредактировать макет двух трафаретов и перевести его в формат CorelDRAW версии 17. Файлы во вложении, требуется работа с кривыми. Убедитесь в корректности открываемых файлов.
Исправить “косметические” недочеты в верстке книги
Хотелось бы обратиться за помощью к дизайнеру, так как есть, так скажем, косметические недочеты в моем рабочем пдф-файле. Основной упор связан с оформлением книги. Первое что хотелось бы сделать - это сделать названия глав каким-нибудь крупным шрифтом, и, возможно поменять цвет чтобы выделялось лучше и второе - отредактировать нижние колонтитулы.
Вообще, в целом, я использовала metranpage чтобы её сделать, результат хороший, надо просто немного приукрасить без фанатизма с моей стороны. Всё остальное готова обсудить.
Заявки фрилансеров
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