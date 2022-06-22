marypettygirl

Нужно укрупнить колонтитулы и как-то их выделить на страницах (может добавить какие то элементы дизайна) Файлы indd есть, но дедал макет не дизайнер. Я попробовала сайт мертанпаж, книгу загружала туда в ворде, получила пдф и ...