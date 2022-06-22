marypettygirl

Маша marypettygirl

 
35 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Маша
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  • Изменить колонтитулы

    Нужно укрупнить колонтитулы и как-то их выделить на страницах (может добавить какие то элементы дизайна) Файлы indd есть, но дедал макет не дизайнер. Я попробовала сайт мертанпаж, книгу загружала туда в ворде, получила пдф и ...

    Верстка полиграфии4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Добавить в макет книги оглавление

    Обратилась к сайту metranpage чтобы сверстать книгу - получилось всё загрузить. Дизайн нравится, то что мне и было нужно, но сервис пока не вставляет оглавление поэтому нужно доработать макет. Исходники скачались, оплату обговорим

    Дизайн продукции13 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Исправить “косметические” недочеты в верстке книги

    Хотелось бы обратиться за помощью к дизайнеру, так как есть, так скажем, косметические недочеты в моем рабочем пдф-файле. Основной упор связан с оформлением книги. Первое что хотелось бы сделать - это сделать названия глав каким-нибудь ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Доработать макет книги (добавить оглавление, выделить колонтитулы)

    $9

    Мне нужно доработать макет книги (добавить оглавление и сделать колонтитулы выразительнее) Формат книги: 200x280, есть все необходимые исходные файлы (indd, pdf). Я сделала макет книги через приложение на сайте Метранпаж и мне нужно изменить макет, хочется чтобы ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    2 года назад