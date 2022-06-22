marypettygirl

Нужно укрупнить колонтитулы и как-то их выделить на страницах (может добавить какие то элементы дизайна) Файлы indd есть, но дедал макет не дизайнер. Я попробовала сайт мертанпаж, книгу загружала туда в ворде, получила пдф и ...
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Верстка полиграфии4 заявкиЗакрытгод назад
Обратилась к сайту metranpage чтобы сверстать книгу - получилось всё загрузить. Дизайн нравится, то что мне и было нужно, но сервис пока не вставляет оглавление поэтому нужно доработать макет. Исходники скачались, оплату обговоримДизайн продукции13 заявокЗакрытгод назад
Хотелось бы обратиться за помощью к дизайнеру, так как есть, так скажем, косметические недочеты в моем рабочем пдф-файле. Основной упор связан с оформлением книги. Первое что хотелось бы сделать - это сделать названия глав каким-нибудь ...Верстка полиграфии11 заявокЗакрытгод назад
- $9
Мне нужно доработать макет книги (добавить оглавление и сделать колонтитулы выразительнее) Формат книги: 200x280, есть все необходимые исходные файлы (indd, pdf). Я сделала макет книги через приложение на сайте Метранпаж и мне нужно изменить макет, хочется чтобы ...Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт2 года назад