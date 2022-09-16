Отредактировать макет и перевести в CorelDRAW

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка157 просмотров

Здравствуйте!

Во вложении файлы, которые я не могу открыть. Возможно одинаковые или отличаются, не знаю.

Нужен макет двух трафаретов в CorelDRAW, версии 17, в кривых.

CorelDRAW
3 года назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Fanatik7
Михаил 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$5
1 день
Всегда бы так работать - опубликовал проект, за минуту первый отклик, Михаил сразу указал заявку Окончательной - я сразу выбрал Исполнителем - через 2 минуты у меня готовый макет. Благодарю за оперативность и качество работы! Рекомендую!
Артём - лучший заказчик. Оперативно выходит на связь. Четко поставленное ТЗ, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Fanatik7
Михаил 
35 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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